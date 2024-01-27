يوفنتوس يسقط في فخ التعادل أمام إمبولي بالدوري الإيطالي

ياسر رشاد - القاهرة - سقط فريق يوفنتوس في فخ التعادل على يد إمبولي في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب أليانز ستاديوم، ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

سجل دوشان فلاهوفيتش هدف التقدم لفريق يوفنتوس في الدقيقة 50 من عمر المباراة، ثم تمكن اللاعب توماسو بالدانزي من إدراك هدف التعادل لفريق إمبولي في الدقيقة 70.

بدأ يوفنتوس المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: تشيزني.

الدفاع: جاتي - بريمر - ساندرو – كامبياسو.

الوسط: ماكيني - لوكاتيلي – ميريتي.

الهجوم: كوستيتش - فلاهوفيتش - ميليك".

بينما بدأ إمبولي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: كابريل.

الدفاع: إسمالي - فالوكيويتش - لوبيرتو – كاكيسي.

الوسط: زوركوفسكي - جراسي - يوسف مالح.

الهجوم: جياسي - كامبياجي - شيري.

بهذا الفوز يتربع فريق يوفنتوس على صدارة جدول ترتيب جدول الدوري الإيطالي بعد رفع رصيده إلى 52 نقطة، فيما يقع إمبولي بالمركز ال19 برصيد 17 نقطة.