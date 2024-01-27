فياريال يحبط ريمونتادا برشلونة بفوز مجنون في الدوري الإسباني

أحبط فريق فياريال ريمونتادا برشلونة، في اللقاء الذي جمع بينهم، اليوم السبت، ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني لموسم 2023-2024.

وخسر فريق برشلونة مع نظيره فياريال بنتيجة خمسة أهداف مقابل ثلاثة، بسيناريو مجنون، بعد ريمونتادا للبارسا في 10 دقائق.

وافتتح فياريال أهدافه في شباك برشلونة خلال الدقيقة 41 عن طريق جيرارد مورينو، ثم أضاف إلياس أخوماش ثاني الأهداف في الدقيقة 54، بعدما استغل خطأ كانسيلو.

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وعاد برشلونة إلى المباراة بريمونتادا مثيرة، حيث أحرز إيلكاي جوندوجان هدف تقليص الفارق في الدقيقة 60.

ونجح بيدي، في إضافة هدف التعادل لصالح النادي الكتالوني في الدقيقة 68، ثم أحرز إريك بايلي، لاعب فياريال، هدف التقدم للبارسا في الدقيقة 71 عن طريق الخطأ في مرماه.

وشهدت الدقائق الأخيرة لمسة يد على لاعب فياريال، حيث طالب لاعبي برشلونة باحتساب ركلة جزاء، ولكن الحكم تراجع عن قراره بعد العودة إلى تقنية الفيديو.

وخطف فياريال الهدف الرابع أمام برشلونة في الدقيقة 90+9 من الوقت القاتل عن طريق لاعبه ألكسندر سورلوث، ثم أضاف خوسيه نوجاليس الخامس خلال الدقيقة 90+12.

وبتلك النتيجة يتوقف رصيد برشلونة عند 44 نقطة في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني، فيما يرتفع رصيد فياريال إلى 23نقطة في المركز الرابع عشر.