لاعبو منتخب مصر يسيطرون على جوائز الأفضل في بطولة إفريقيا لكرة اليد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

فاز منتخب مصر على نظيره الجزائر بنتيجة 29-21، في نهائي كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد، التي أقيمت اليوم السبت، في تمام الساعة السادسة مساء.

وسيطر لاعبو المنتخب المصري على جوائز الأفضل بكأس الأمم الإفريقية لكرة اليد.

وحصد يحيى خالد جائزة أفضل لاعب في البطولة، بينما فاز محمد سند بجائزة أفضل جناح أيمن في كأس الأمم الإفريقية 2023.

وفاز أحمد هشام سيسا بجائزة أفضل جناح أيسر في البطولة، بينما حصد يحيى الدرع جائزة أفضل ظهير أيسر.

ومن جانب آخر، حصد هادجي صادق لاعب منتخب الجزائر جائزة أفضل صانع ألعاب، والتونسي بن عبدالله بجائزة أفضل ظهير أيمن.

وفاز نال بيري لاعب غينيا بجائزة أفضل حارس مرمى، ومورينو باولو لاعب كاب فيردي بجائزة أفضل لاعب دائرة بالبطولة.

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