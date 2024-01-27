برشلونة يواصل التعثر ويسقط أمام فياريال في مباراة مثيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

خسر نادي برشلونة من نظيره فياريال بنتيجة 5-3، ضمن مباريات الجولة 22 من الدوري الإسباني.

وشهدت المباراة أحداث دراماتيكية، حيث قلبت برشلونة تأخرها بهدفين إلى التقدم بثلاثية في مرمى فياريال، وفي الوقت بدل الضائع يسجل فياريال هدفين خلال دقيقتين، وتنهي المباراة بنتيجة 5-3.

وبهذا الفوز، رفع فياريال رصيده إلى 23 نقطة في المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري الإسباني، بينما احتل برشلونة المركز الثالث برصيد 44 نقطة.

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