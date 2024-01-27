"منذ 61 عاما".. تشافي يحقق رقما قياسيا سلبيا مع برشلونة بالدوري الإسباني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

خسر نادي برشلونة من نظيره فياريال بنتيجة 5-3، ضمن مباريات الجولة 22 من الدوري الإسباني.

ولأول مرة منذ 61 عاما، تلقى برشلونة 5 أهداف في مباراة بالدوري الإسباني على أرضه لأول مرة منذ عام 1963.ووفقا لموقع "Football talk".

ويحتل نادي برشلونة المركز الثالث في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 44 نقطة، وبفارق 10 نقاط عن المتصدر ريال مدريد.

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