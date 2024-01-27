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"منذ 61 عاما".. تشافي يحقق رقما قياسيا سلبيا مع برشلونة بالدوري الإسباني

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

خسر نادي من نظيره فياريال بنتيجة 5-3، ضمن مباريات الجولة 22 من .

ولأول مرة منذ 61 عاما، تلقى برشلونة 5 أهداف في مباراة بالدوري الإسباني على أرضه لأول مرة منذ عام 1963.ووفقا لموقع "Football talk".

ويحتل نادي برشلونة المركز الثالث في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 44 نقطة، وبفارق 10 نقاط عن المتصدر .

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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