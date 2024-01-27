السعودية وكوريا.. تاريخ أخضر وطمع أحمر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - جولة مرتقبة ومنتظرة على الصعيد الآسيوي حين يواجه المنتخب السعودي الكروي الأول نظيره الكوري الجنوبي بعد غد في دور الـ 16 لبطولة الأمم الآسيوية الحالية المقامة بقطر، والتي تختتم في الـ10 من فبراير المقبل.

وبقراءة للتاريخ فإنه يقف لصالح الأخضر أمام منتخب يبحث عن لقب فقد الوصول إليه منذ نحو 6 عقود زمانية بعد أن كان آخر ألقابه عام 1960، وهو اللقب الثاني له بعد لقب 1956، إذ تعثر الشمشوني في الحصول على اللقب الثالث منذ عقود.

مونديال كأس العالم

وعلى الرغم من مشاركته في مونديال كأس العالم 11 مرة كان أفضلها حصوله على المركز الرابع في نسخة 2002، يقابله المنتخب السعودي الذي شارك في 6 كؤوس عالمية كان أفضلها وصولها لدور الـ 16 في أول مشاركة له في مونديال أمريكا 1994 بعد تصدره مجموعته السادسة.

وتعد مشاركة المنتخب السعودي في النسخة القارية الحالية أقل وطأة من الكوريين، حيث ينتظر الحصول على لقبه الرابع بعد أن كان آخر ألقابه وأمجاده الآسيوية في النسخة التي أقيمت في الإمارات عام 1996.

وتصدر المنتخب السعودي الأفضلية بين منتخبات القارة المشاركة في البطولة الحالية بحسب موقع «سوفا سكور»، بتصدره قائمة الأفضل في البطولة بـ7.16 درجات، وجاء المنتخب الأسترالي في المركز الثاني بـ7.08 درجات.

واحتل المنتخب القطري المركز الثالث بـ 7.06 درجات، ومنتخب إيران بالمركز الرابع بـ7.05 درجات، ثم منتخب أوزبكستان خامسا بـ7.04 درجات.

الأرقام الفردية

وتصب الأرقام الفردية لمصلحة المنتخب الكوري الجنوبي، ولا يمكن للأخضر السعودي الركون للتاريخ، حيث تفوق الكوريون في آخر مواجهة على الأخضر بهدف وحيد «وديا» في الـ 12سبتمبر الماضي في ملعب سان جيمس بارك، بنادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، وتميز المنتخب الكوري في النسخة الحالية بأرقامه الفردية، حيث احتل كانج إن لي، صدارة أفضل اللاعبين في البطولة، بالتساوي مع أكرم عفيف نجم قطر بـ(9.7درجات). وفقا لموقع «سوفا سكور».

كما يعد منتخب كوريا الجنوبية أكثر المنتخبات تسجيلا للأهداف في دوري المجموعات بواقع 8 أهداف مشاركا منتخبي اليابان والعراق.

ونجاح لاعب خط وسطه هوانغ إين بيوم في لمس الكرة بمجموع 271 لمسة، مع نقل الكرة لملعب المنافس بـ 176 تمريرة.

وقدرة اللاعب لي كانغ إين، بتسجيل 3 أهداف في دور المجموعات.

وبلغت نسبة استحواذ المنتخب الكروي الجنوبي على الكرة في دور المجموعات 73%، يقابلها 70% للمنتخب السعودي.

وعلى صعيد الأرقام الآسيوية فإنها تقف لصالح الأخضر، في مجمل اللقاءات الـ 4 التي جمعتهما في بطولات كأس الأمم الآسيوية.

التاريخ يقف إلى جانب الأخضر: