شكرا لقرائتكم خبر اختتام التجمع الرابع لمواهب كرة اليد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتم الاتحاد السعودي لكرة اليد التجمع الرابع لمواهب كرة اليد لفئتي الصغار والبراعم (مواليد 2011- 2012- 2013)، بزيارة 7 أندية رياضية مختلفة في المنطقة الوسطى (الرياض والقصيم) بمشاركة أندية (الشباب، الهلال، الزلفي، الحزم، الرائد، النجمة، العربي)، تحت إشراف المدير الفني لبرنامج رعاية المواهب بالاتحاد الدكتورة «إلونا هابكوقا».

وستكون وجهة البرنامج القادمة في المنطقة الشمالية؛ حيث يهدف البرنامج الذي انطلقت أولى مراحله قبل شهرين بالمنطقة الشرقية ثم المنطقة الغربية، في الوصول إلى الأندية في جميع مناطق المملكة؛ وذلك لتكوين رؤية استراتيجية واضحة تجمع عمل الاتحاد مع دعم جهود الأندية في كافة مناطق المملكة؛ لما له من أهمية قصوى في المساهمة بتطور اللعبة.

ويسعى الاتحاد من خلال هذه الزيارات لتطوير العمل في الفئات السنية في الأندية، والارتقاء بأساليب التدريب في الفئات السنية، ويهدف البرنامج لتقويم العمل الفني في الأندية ليواكب أفضل الأساليب المتبعة في الدول الرائدة في اللعبة، بجانب صناعة جيل مميز للمنافسة مستقبلا على المستويين القاري والعالمي، ومواكبة طموحات ما تهدف إليه وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية.