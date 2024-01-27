شكرا لقرائتكم خبر هل يتولى كلوب تدريب ألمانيا؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ربما يرحل يورجن كلوب عن فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم بنهاية الموسم الجاري، ولكن ديتمر هامان، لاعب المنتخب الألماني السابق، يعتقد أنه يتعين على الاتحاد الألماني أن يمنحه الوقت الكافي لاستعادة طاقته قبل أن يسعى للتعاقد معه لتدريب المنتخب الأول.

وصدم كلوب عالم كرة القدم الجمعة، عندما قال «إنه لم يعد لديه طاقة لتدريب ليفربول، وذلك بعدما قضى تسعة أعوام في مهمته، توج خلالها الفريق بدوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز».

ويتولى يوليان ناجلسمان حاليا تدريب المنتخب الألماني، ولكن عقده يمتد فقط حتى بطولة أمم أوروبا التي تقام في ألمانيا في يونيو المقبل.

ورغم أن منصب المدير الفني للمنتخب الألماني قد يصبح خاليا في يوليو المقبل، يعتقد هامان أنه يتعين على الاتحاد الألماني أن يحترم رغبة كلوب في الحصول على حياة طبيعية لفترة وبعدها يبدأ التفاوض معه.

وقال لاعب ليفربول السابق لشبكة سكاي «إذا كان بالإمكان التعاقد مع يورجن كلوب، ربما يجب انتظاره لمدة عام، لكي يتمكن من تدريب المنتخب الألماني في 2025 قبل عام من كأس العالم».