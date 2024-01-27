منتخب مصر يصطدم بطموح الكونغو

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يرغب المنتخب المصري في تعويض العروض الضعيفة التي قدمها في دور المجموعات والتأهل لدور الثمانية، عندما يواجه منتخب الكونغو الديمقراطية اليوم، على ملعب لاورينت بوكو، في دور الـ16 ببطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم.

ورغم أن المنتخب المصري كان من بين المنتخبات المرشحة لنيل اللقب قبل انطلاق البطولة، لكن أداءه في دور المجموعات لم يرتق للتطلعات وجذب انتقادات شديدة بعدما تأهل بشق الأنفس لدور الـ16. ولم تكن بداية المنتخب المصري، البطل التاريخي لكأس الأمم الأفريقية، التي توج بها 7 مرات، موفقة بالبطولة، حيث استهل مبارياته في البطولة بالتعادل مع منتخب موزمبيق 2/2، ثم تعادل مع منتخب غانا بذات النتيجة، واختتم مبارياته في دور المجموعات بتعادل أمام كاب فيردي (الرأس الأخضر) 2/2 أيضا، ليحصد ثلاث نقاط، وحالفه الحظ بصعوده في المركز الثاني بعد تعادل موزمبيق مع غانا في الجولة الأخيرة.

في المقابل يدخل منتخب الكونغو الديمقراطية المباراة وهو يعلم تماما أن المباراة لن تكون سهلة خاصة وأن المنتخب المصري من المنتخبات القوية وأن عدم تحقيقه لأي انتصار في دور المجموعات لا يقلل من شأنه أبدا. ولا يختلف حال المنتخب الكونغولي كثيرا عن حال المنتخب المصري، حيث تأهل لهذا الدور بعدما احتل المركز الثاني بالمجموعة السادسة، حيث حصد 3 نقاط فقط، جمعها من التعادل مع زامبيا والمغرب بنتيجة واحدة هي 1/1 والتعادل أمام تنزانيا سلبيا. ومن المقرر أن يلتقي الفائز من هذه المواجهة مع الفائز من مواجهة دور الـ16 الأخرى التي تجمع بين غينيا الاستوائية وغينيا، الجمعة المقبل بدور الثمانية على ملعب الحسن واتارا.