الإمارات تتسلح بالخبرة في مواجهة طاجيكستان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يطمح المنتخب الإماراتي للمضي قدما في بطولة كأس آسيا لكرة القدم عندما يواجه منتخب طاجيكستان، على استاد أحمد بن علي المونديالي، اليوم في دور الـ16 بالبطولة المقامة حاليا في قطر.

وتأهل المنتخب الإماراتي لدور الـ 16 بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد أربع نقاط، جمعها من الفوز على هونج كونج 3 / 1 والتعادل مع المنتخب الفلسطيني 1/1 والخسارة 1 / 2 أمام المنتخب الإيراني.

ويهدف المنتخب الإماراتي للوصول للمباراة النهائية، لتعويض خيبة الأمل التي ألمت به وبجماهيره في النسختين الماضيتين.

وكان المنتخب الإماراتي وصل للدور قبل النهائي في آخر نسختين من البطولة، حيث خسر في قبل نهائي 2015 أمام منتخب أستراليا، البلد المضيف في ذلك الوقت، كما خسر على أرضه في نسخة عام 2019 في الدور ذاته أمام قطر برباعية نظيفة.

ويسعى المنتخب الإماراتي لمصالحة جماهيره في مواجهة طاجيكستان من خلال الفوز بها وتقديم العرض القوي المنتظر منه، خاصة بعد الخسارة الأخيرة أمام المنتخب الإيراني.

ويدخل منتخب طاجيكستان المباراة بحثا عن تحقيق إنجاز جديد بالتأهل لدور الثمانية، بعدما كتب اسمه بحروف من ذهب في كأس آسيا بتأهله لدور الـ16 في أول مشاركة له بالبطولة.

ولكن يعلم منتخب طاجيكستان أن مهمته لن تكون سهلة على الإطلاق نظرا لفارق الخبرات والتاريخ التي تصب في مصلحة المنتخب الإماراتي، كما أن منتخب طاجيكستان لم يتمكن من الفوز من قبل على المنتخب الإماراتي.

والتقى المنتخبان في مباراتين وديتين الأولى كانت في نوفمبر 2020 ووقتها فاز المنتخب الإماراتي3/2 والثانية كانت في مارس الماضي وانتهت بالتعادل السلبي. وفي مشاركته الأولى بكأس آسيا في النسخة الحالية، تمكن منتخب طاجيكستان من تحقيق نتائج جيدة، حيث احتل المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد أربع نقاط، بعدما تعادل مع الصين سلبيا في الجولة الأولى، ثم الخسارة أمام قطر بهدف نظيف، قبل أن يحقق انتصاره الأول على حساب

لبنان 2 / .1 ويلتقي الفائز من هذه المباراة مع الفائز من مباراة دور الـ16 الأخرى التي تجمع بين العراق والأردن، في دور الثمانية الجمعة المقبل على استاد

أحمد بن علي.

قبل المواجهة: