المنتخب الأسترالي في اختبار سهل أمام إندونيسيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يتطلع المنتخب الأسترالي للعبور لدور الثمانية في بطولة كأس آسيا، المقامة حاليا بقطر، عندما يواجه منتخب إندونيسيا، على استاد جاسم بن حمد، اليوم في دور الـ 16 بالبطولة الآسيوية.

وستكون الفرصة متاحة أمام المنتخب الأسترالي للتأهل لدور الثمانية، نظرا لفارق الإمكانات والتاريخ بينه وبين المنتخب الإندونيسي.

وقدم المنتخب الأسترالي عروضا جيدة في دور المجموعات حيث تفادى الهزيمة في مبارياته الثلاث، حيث فاز في مباراتين على الهند، بهدفين نظيفين، وسورية، بهدف نظيف، وتعادل مع منتخب أوزبكستان 1/1.

كوكبة من النجوم

ويمتلك منتخب أستراليا كوكبة من النجوم المحترفين بالأندية الأوروبية وكذلك في الوطن العربي بالإضافة لعدد آخر من العناصر المحلية، يأتي في مقدمتهم حارس المرمى المخضرم ماثيو ريان، قائد الفريق، الذي يلعب في صفوف ألكمار الهولندي، كما يتواجد أيضا عزيز بيهيتش، مدافع ملبورن سيتي الأسترالي، ومارتن بويل، مهاجم هيبرنيان الأسكتلندي، وهاري سوتر، لاعب ليستر سيتي الإنجليزي. ويهدف جراهام أرنولد، المدير الفني للمنتخب الأسترالي، لقيادة فريقه نحو التأهل للمباراة النهائية والتتويج باللقب.

كتابة تاريخ جديد

في المقابل، يسعى المنتخب الإندونيسي لمواصلة كتابة تاريخ جديد في البطولة، خاصة وأنه يسجل ظهوره الأول في دور الـ16 وشارك المنتخب الإندونيسي في البطولة أربع مرات سابقة في نسخ 1996 و2000 و2004 و.2007، ولكنه فشل في تخطي دور المجموعات في تلك النسخ. وتأهل المنتخب الإندونيسي لدور الـ16، بصفته واحدا من بين أربع منتخبات احتلت المركز الثالث، بعدما قدم عروضا لا بأس بها في دور المجموعات، حيث خسر أمام العراق 1 / 3 وفاز على فيتنام 1 / صفر، وخسر أمام اليابان 1 /3. ويعلم الكوري الجنوبي شين تاي يونج، المدير الفني للمنتخب الإندونيسي، أن المباراة لن تكون سهلة على الإطلاق في ظل فارق الإمكانات والخبرات الكبيرة بين المنتخب الإندونيسي ونظيره الأسترالي.

ويلتقي الفائز من هذه المباراة مع الفائز من مباراة دور الـ16 الأخرى التي تجمع بين السعودية وكوريا الجنوبية، في دور الثمانية الجمعة المقبل على استاد الوكرة.

منتخب أستراليا قبل المواجهة:

لم يغب المنتخب الأسترالي عن أي نسخة لبطولة أمم آسيا.

أقل إنجاز حققه الفريق هو التأهل لدور الثمانية في نسختي 2007 و2019.

حقق اللقب عام 2015 وحل وصيفا في عام 2011.

قدم عروضا جيدة في دور المجموعات، حيث فاز في مباراتين على الهند، بهدفين نظيفين، وسوريا، بهدف نظيف، وتعادل مع أوزبكستان 1/1.

يمتلك كوكبة من النجوم المحترفين بالأندية الأوروبية والوطن العربي.

منتخب إندونيسيا قبل المواجهة: