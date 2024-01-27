نحس النهائيات يرعب ميدفيديف

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يأمل الروسي دانييل ميدفيديف أن تكون الخبرة هي بطاقته الرابحة، عندما يواجه الإيطالي جانيك سينر في نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، اليوم.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي. أيه. ميديا» أن سينر وصل، للمرة الأولى، إلى المباراة النهائية بإحدى البطولات الأربع الكبرى، عقب فوزه على الصربي نوفاك ديوكوفيتش في الدور قبل النهائي، بينما ستكون هذه المباراة هي السادسة لميدفيدف.

وتوج اللاعب الروسي بلقبه الوحيد في البطولات الأربع الكبرى في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس عام 2021، وخسر نهائي البطولة مرتين.

كما خسر مرتين نهائي بطولة أستراليا المفتوحة في 2021 و2022، إذ كانت كل المباريات النهائية التي خاضها أمام ديوكوفيتش أو الإسباني رافاييل نادال.