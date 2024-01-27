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الأهلي السعودي يواجه الزمالك في كأس دبي للتحدي

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ياسر رشاد - القاهرة - ضرب فريق اهلي جدة السعودي موعدا مع الزمالك في نهائي كأس دبي للتحدي، بعد الفوز على وهان الصيني بثلاثة أهداف مقابل هدف. 

وسجل أهداف الأهلي الثلاثة، سميحان النابت، والإسباني خافي فيجا وفهد الرشيدي.

وكان الزمالك قد فاز على  الرجاء المغربي بركلات الترجيح بنتيجة 4-2 بعدما انتهت المباراة في وقتها الأصلي بهدفين لكل فريق، ليكون الطرف الأول في نهائي  كأس دبي للتحدي قبل أن يلحق به أهلي جدة.

وتقابل الزمالك مع الأهلي السعودي مرتين وحقق الأبيض الفوز في لقاء وتعادل في آخر. 

وكان الزمالك تواجه مع الأندية في 13 مباراة من قبل وحقق الأبيض الفوز في 6 منها، بينما خسر في مباراتين وتعادل في 5 مواجهات.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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