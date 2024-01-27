تشافي يعلن رحيله عن برشلونة نهاية الموسم

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن المدير الفني تشافي هيرنانديز رحيله عن تدريب برشلونة بنهاية الموسم الكروي الجاري وذلك بعد سقوط الفريق بخماسية اليوم ضد فياريال في الدوري الإسباني.

تلقى فريق برشلونة خسارة قاسية من نظيره فياريال بخمسة أهداف مقابل ثلاثة في المواجهة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت لحساب منافسات الجولة 22 من بطولة الدوري الاسباني.

بهذه النتيجة يحتل فريق برشلونة المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 44 نقطة جمعها من الفوز في 13 مباراة والتعادل في 5 والخسارة في 3 وتسجيل 43 هدفًا وتلقي 29، فيما يأتي فياريال في المركز الرابع عشر برصيد 23 نقطة.

تعليق خوانمارتي على رحيل تشاقي

وعلق توني خوانمارتي على قرار رحيل تشافي قائلًا: " لقد جاء خلال أسوأ وقت في تاريخ النادي ، خاطر ، فاز بالدوري ، و يتنحى الآن لأنه يشعر أن النادي سيكون أفضل بدونه ! شكرًا تشافي ".