فشل انتقال ثنائي الاتحاد السعودي إلى الشباب لهذا السبب

ياسر رشاد - القاهرة - فشلت صفقة انتقال ثنائي فريق الاتحاد السعودي الحارس مارسيلو جروهي والمهاجم البرازيلي رومارينيو إلى صفوف الشباب خلال موسم الانتقالات الشتوية يناير الجاري.

وأكدت التقارير السعودية الصادرة اليوم أن إدارة الاتحاد أبدت موافقتها على الثنائي البرازيلي إلى الشباب، إلا أنها اشترطت الحصول على خدمات اللاعب البلجيكي كاراسكو.

وتسببت مطالب نادي الاتحاد في رفض إدارة الشباب إتمام الصفقة وتراجعت في اللحظات الأخيرة عن ضم رومارينيو وجروهي، حيث أعلنت إدارة الليوث انسحابها من الصفقة.

الشباب يتفق مع ثلاثي أجنبي

وتسعى إدارة الشباب لدعم صفوفها بقوة خلال الميركاتو الشتوي الجاري، حيث توصلت لاتفاق نهائي مع النجم الكرواتي راكيتيتش على أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة خلال ساعات.

كما حصلت إدارة الشباب على موافقة كل من الحارس دافيد دي خيا والنجم المغرب حكيم زياش للتوقيع معهم هذا الشتاء.