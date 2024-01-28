بطولة إسبانيا: "ريمونتادا" جديدة لريال مدريد تضعه في الصدارة مؤقتاً

الرياص - اسماء السيد - مدريد: حقق يال مدريد "ريمونتادا" ثانية تواليا عندما قلب الطاولة على مضيفه لاس بالماس وحقق فوزا ثمينا 2 1 السبت في المرحلة الثانية والعشرين من بطولة إسبانيا لكرة القدم.

وكان لاس بالماس البادئ بالتسجيل عبر خافيير مونيوس (53)، ورد النادي الملكي بهدفين للبرازيلي فينيسيوس جونيور (65) والبديل الفرنسي أوريليان تشواميني (84).

وكان ريال مدريد قلب الطاولة على ضيفه ألميريا في المرحلة الماضية بعدما حول تخلفه بثنائية نظيفة الى فوز 3 2.

وهو الفوز الخامس تواليا لريال مدريد والسابع عشر في الدوري هذا الموسم، فرفع رصيده الى 54 نقطة في الصدارة موقتاً بفارق نقطتين أمام المفاجأة جيرونا الذي يحل ضيفا على سلتا فيغو الأحد.

وخاض ريال مدريد المباراة في غياب نجم خط وسطه وهدافه والليغا الدولي الانكليزي جود بيلينغهام بسبب الايقاف، فدخل مكانه ابراهيم دياس، فيما فضل المدرب الايطالي للنادي الملكي كارلو أنشيلوتي الابقاء على الفرنسي فيرلان ميندي والاوروغوياني فيديريكو فالفيردي على دكة البدلاء، مفضلا عليهما فران غارسيا وداني سيبايوس.

كما منح الفرصة الى الالماني توني كروس للعب اساسيا على حساب المخضرم الكرواتي لوكا مودريتش.

وبدا جليا تأثر ريال مدريد بالتغييرات التي أجراها مدربه خصوصا في خط الوسط وغياب بيلينغهام جيث وجد صعوبة في اختراق الدفاع العالي لأصحاب الأرض وانتظر حتى الدقائق الاخيرة لحسم نتيجة المباراة في صالحه.

تشواميني يحتفل بعيد ميلاده الـ24

وكاد البرازيلي رودريغو يفتتح التسجيل في الدقيقة الخامسة اثر تلقيه كرة خلف الدفاع داخل المنطقة من سيابيوس سددها زاحفة ابعدها الحارس ألفارو فاييس.

وانبرى كروس الى ركلة حرة مباشرة سهلة بين يدي الحارس فاييس (19).

وكانت أول وأخطر فرصة للاس بالماس تسديدة قوية للمدافع سيرجي كاردونا من داخل المنطقة مرت فوق العارضة (34).

وأهدر فينيسيوس فرصة ذهبية لافتتاح التسجيل اثر تلقيه كرة على طبق من ذهب من مواطنه رودريغو داخل المنطقة، فلعبها ساقطة الحارس فاييس تصدى لها على دفعتين (36).

وجرب فينيسيوس حظه بتسديدة قوية زاحفة خادعة من خارج المنطقة بجوار القائم الايمن (41).

وأنقذ الحارس الدولي الأوكراني أندري لونين مرماه من هدف محقق بتصديه لتسديدة قوية زاحفة للدولي المغربي منير الحدادي من مسافة قريبة على دفعتين (47).

ونجح لاس بالماس في افتتاح التسجيل من هجمة مرتدة قادها كيريان رودريغيس ومرر كرة الى ساندرو راميريس المتوغل من الجهة اليمنى، فتلاعب بالالماني أنتونيو روديغر وهيأها الى مونيوس المندفع من الخلف فتابعها داخل المرمى (58).

ودفع أنشيلوتي بخوسيلو وفالفيردي مكان سيبايوس ودياس (59).

وتابع فينيسيوس مسلسل اهدار الفرص عندما تلقى كرة على طبق من ذهب من كروس داخل المنطقة فهيأها لنفسه على صدره ولعبها بغرابة فوق العارضة (64).

وعوَّض فينيسيوس بعد دقيقة واحدة اثر تلقيه كرة من كامافينغا داخل المنطقة، فهيأها لنفسه بيسراه وسددها بالقدم ذاتها على يمين الحارس فاييس (65).

وهو الهدف السادس لفينيسيوس هذا الموسم.

ومرر فينيسيوس كرة عرضية بخارج قدمه الى خوسيلو تابعها برأسه فوق العارضة (71).

ودفع انشيلوتي بالتركي الواعد أردا غولر مكان رودريغو في أول مشاركة له في الليغا منذ انتقاله الى صفوفه الصيف الماضي قادما من فنربهتشه (81).

وكاد فينيسيوس يفعلها من مجهود فردي رائع داخل المنطقة لكن تسديدته ارتطمت باحد المدافعين وتحولت الى ركنية استغلها البديل الاخر تشواميني وتابعها برأسه داخل المرمى (84).

واحتفل تشواميني المولود في 27 كانون الثاني (يناير) 2000 والذي دخل مكان مواطنه كامافينغا، بأفضل طريقة ممكنة بعيد ميلاده الرابع والعشرين.

سوسييداد يسقط في فخ التعادل

وفرَّط ريال سوسييداد في فرصة تشديد الخناق على أتلتيكو مدريد وأتلتيك بلباو بسقوطه في فخ التعادل أمام ضيفه رايو فايكانو 0 0.

واكتفى ريال سوسييداد بنقطة واحدة عزز بها موقعه في المركز السادس برصيد 36 نقطة، بفارق أربع نقاط خلف أتلتيكو مدريد وأتلتيك بلباو صاحبي المركزين الرابع والخامس واللذين يلعبان الأحد مع فالنسيا وقادش تواليا، علما أن القطب الثاني للعاصمة يملك مباراة مؤجلة.

وهو التعادل الرابع لريال سوسييداد في مبارياته الست الاخيرة التي حقق فيها فوزا واحدا فقط، فيما رفع رايو فايكانو رصيده الى 24 نقطة في المركز الثالث عشر.

ويلعب لاحقا برشلونة مع فياريال، وريال مايوركا مع ريال بيتيس.