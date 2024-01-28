الامارات | رينارد مطلوب في ساحل العاج والجزائر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصبح التعاقد مع مدربين جدد يشغل بال العديد من المنتخبات الإفريقية، عقب نهاية الدور الأول لـ«كأس إفريقيا» المقامة حالياً في ضيافة ساحل العاج، إذ تصدر منتخب البلد المضيف والجزائر القائمة بارتباط كل منهما بأسماء من العيار الثقيل. وفي الوقت الذي قرر فيه اتحاد كرة القدم الجزائري الاستغناء عن خدمات المدرب جمال بلماضي، عقب الخروج من الدور الأول، دخل بشكل سريع في مفاوضات مع أكثر من مدرب لتولي تدريب «محاربي الصحراء» في الفترة المقبلة، التي تشهد تصفيات مونديال 2026.

وتصدّر النجم التاريخي للكرة العالمية والفرنسية (الجزائري الأصل)، زين الدين زيدان، قائمة المرشحين، لكن الرد جاء سريعاً من مدرب ريال مدريد السابق، بعدم موافقته على المهمة. وكشفت صحيفة «ليكيب» الفرنسية، أن رئيس اتحاد الكرة الجزائري، وليد صادي، تواصل مع زيدان، مبينة أن (زيزو)، أبدى سعادة كبيرة بترشيحه، لكنه رفض العرض الجزائري. ولفتت أيضاً إلى أن زيدان رفض عرضين لتدريب البرازيل، وأميركا، ولايزال يحلم بقيادة منتخب فرنسا.

في المقابل، تردّدت أسماء في الأيام القليلة، مثل الفرنسي هيرفي رينارد، والبوسني وحيد خليلوزيتش، والسويسري بيتكوفيتش، أما زيدان فهو بلا عمل منذ انتهاء ولايته الثانية مع ريال مدريد في موسم 2021.

في جهة أخرى، يسعى ساحل العاج إلى التعاقد مع مدربه السابق رينارد، على سبيل الإعارة، ولكن اتحاد الكرة الفرنسي لم يمنح موافقته على انتقال مدرب منتخب السيدات. وكان اتحاد ساحل العاج قد أقال المدرب الفرنسي جان لويس جاسكيه قبل أيام، رغم التأهل إلى الدور الثاني، وذلك بسبب ضعف النتائج.

وأوضحت «ليكيب» أن رئيس الاتحاد الفرنسي ونائبه، فيليب ديالو، وجان ميشيل أولاس، لم يتخذا القرار بشكل سريع، وحرصا على التفكير، حيث جرت مناقشات مع اتحاد ساحل العاج، لكنها لم تنجح».

والصراع بين اتحاد ساحل العاج ونظيره الجزائري على رينارد له ما يبرره، كون المدرب الفرنسي له تاريخ مميز في الكرة الإفريقية، إذ سبق له الفوز بلقب بطولة إفريقيا مع زامبيا (2012)، ثم مع ساحل العاج (2015)، كما درّب المغرب (2016-2019)، وحقق نتائج ملفتة حين درّب المنتخب السعودي أيضاً في (مونديال 2022).

ولا يحبذ الاتحاد الفرنسي فكرة الإعارة المؤقتة للمدرب رينارد، ما سيعني أن ساحل العاج قد يفتح باب الحوار بعد البطولة الإفريقية مع رينارد، لكنه قد يجد منافسة قوية من قِبل الاتحاد الجزائري الراغب بشدة في التعاقد معه، خصوصاً بعد فشل المفاوضات مع زيدان. وكانت ساحل العاج تأهلت بصعوبة إلى الدور الثاني من بطولة إفريقيا كثالث المجموعة الأولى، وستخوض مباراة صعبة في ثمن النهائي أمام حامل اللقب، السنغال يوم غدٍ.

. المدرب الفرنسي رينارد، سبق له التتويج بلقب بطولة إفريقيا مع زامبيا في 2012، وساحل العاج في 2015.