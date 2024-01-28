الامارات | «صقور المستقبل» للغولف يستهدف 500 طالب   

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن اتحاد الغولف، ومؤسسة مدارس الإمارات، عن إدراج برنامج «صقور المستقبل» الخاص باكتشاف المواهب الناشئة في اللعبة، في المناهج الرياضية والتربية البدنية، في 20 مدرسة على نطاق الدولة، على مدار الأسابيع المقبلة. ويشمل البرنامج 150 حصة تدريبية وفق أعلى المعايير، تستهدف 500 من طلبة المدارس. ووجه اتحاد اللعبة دعوة للطلبة من المنتسبين لبرنامجه من المواهب الناشئة للانضمام إلى فعاليات جولة «موانئ دبي العالمية» على ملاعب نادي الحمراء في رأس الخيمة، ودورات تدريبية بإشراف أسطورة الغولف بادريج هارينجتون، بجانب كافا كابريرا بيلو المقيم في الدولة.