موعد مباراة مصر والكونغو والقناة الناقلة في كأس أمم إفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد منتخب مصر لمواجهة صعبة أمام الكونغو الديمقراطية بملعب سان بيدرو اليوم الأحد في دور الـ16 من كأس أمم إفريقيا.

وكان منتخب مصر قد تأهل لدور الـ16 من كأس أمم إفريقيا، بعدما احتل المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثانية، برصيد 3 نقاط، بينما تأهل منتخب الكونغو الديمقراطية بعد احتلال المركز الثاني في ترتيب المجموعة السادسة بعدما جمع 3 نقاط من التعادل في ثلاث لقاءات ضد المغرب وتنزانيا وزامبيا.

موعد المباراة والقناة الناقلة..

يواجه منتخب مصر نظيره الكونغو الديمقراطية اليوم الأحد 28، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت السعودية.

تنطلق أحداث المباراة عبر قناة "bein sports MAX 1"، باعتبارها الناقل الحصري للبطولة في إفريقيا والشرق الأوسط.

ويغيب عن صفوف منتخب مصر 3 عناصر مؤثرة هم محمد صلاح ومحمد الشناوي وإمام عاسور بينما لم يعلن منتخب الكونغو الديمقراطية عن إصابات في صفوفه.

موعد مباراة مصر والكونغو الديموقراطية اليوم في كأس أمم إفريقيا