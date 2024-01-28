تشافي يعلن رحيله عن برشلونة نهاية الموسم

أعلن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، عن رحيله من القيادة الفنية للنادي الكتالوني، في نهاية الموسم الكروي الجاري.

ويمر فريق برشلونة تحت قيادة تشافي هيرنانديز، بحالة من التذبذب في النتائج، آخرها الخسارة الثقيلة من فياريال بنتيجة خمسة أهداف مقابل ثلاثة.

وقال تشافي في تصريحات نشرتها صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، أنه لا يرغب في أن يشكل مشكلة لـ برشلونة، لأنه كان هو الحل قبل عامين.

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وتابع مدرب برشلونة:” أعتقد أن ترك منصبي نهاية الموسم هو الأفضل للنادي، أشكر لابورتا على ثقته، لدينا رئيس مثير”.

وأشار تشافي، أنه شرح موقفه لـ لابورتا، حيث التقى به عقب المباراة في محادثة إنسانية للغاية.

وأضاف مدرب برشلونة:”أحب الرئيس كثيرًا، هو ورافا وأليخاندرو وديكو، كانت ثقتهم كاملة حتى اليوم ولكن حان الوقت”.

وأكد تشافي، أنه تأثر بالأوضاع الاقتصادية في برشلونة، تأثر بقلبه، حيث يعتقد أنه الوضع الأفضل للنادي.

وشدد تشافي:”لا أريد أن أكون مشكلة، لقد لعبنا مباراة مؤسفة تمامًا وهذه لحظة تغيير المسار، بالنسبة للاعبين، الذين لا يستحقون ذلك”.

واختتم المدير الفني لـ برشلونة:” لا أتذكر مباراة قاسية مثل اليوم في مسيرتي، نحن بحاجة إلى تغيير الاتجاه لصالح النادي وأفضل حل هو الانفصال”.