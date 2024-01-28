حارس منتخب مصر على رادار الشباب السعودي

أكدت تقارير صحفية سعودية مساء اليوم السبت، أن نادي الشباب بدأ في مراقبة حارس منتخب مصر، بعد إصابة حارسه الأساسي بقطع في الرباط الصليبي.

وأكدت صحيفة “الرياضية” السعودية، أن محمد أبو جبل حارس مرمى منتخب مصر الثاني ونادي البنك الاهلي، دخل ضمن ترشيحات نادي الشباب السعودي.

وأشارت الرياضية أن نادي الشباب يسعى أجل سد الفراغ في مركز حراسة المرمى بعد إصابة الكوري الجنوبي كيم سيونج جيو بقطع في الرباط الصليبي خلال مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة كأس آسيا 2023 الجارية في قطر.

و بدأ نادي الشباب بالفعل في تحركات للحصول على خدمات الحارس المصري، مشيرة أنه من المتوقع حسم الصفقة خلال الأسابيع المقبلة، ويملك النادي فرصة قيد حارس مرمى بديل حتى بعد نهاية فترة الانتقالات الشتوية، وفقًا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» كون إصابة كيم مزمنةٌ، وتمنعه من إكمال الموسم.

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وأوضحت أن مواجهة الكونغو المقبلة التي سيشارك فيها أبو جبل مع منتخب مصر، ستكون تحت مراقبة مسؤولي الشباب، لحسم موقفهم تجاه الحارس.