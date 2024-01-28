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حسام حسن يخوض التدريب الأول مع فيوتشر

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ياسر رشاد - القاهرة - قاد الكابتن حسام حسن المدير الفني الجديد لفريق مودرن فيوتشر المران الأول له مع الفريق مساء اليوم السبت استعدادًا لإستئناف مسابقة الممتاز.

وشهد المران الأول للجهاز الفني الجديد السماح للصحفيين والإعلاميين بحضور جانب من التدريبات الجماعية بالإضافة إلى إجراء أحاديث مع الكابتن حسام حسن والكابتن إبراهيم حسن مدير الكرة بالنادي.

وكان مجلس إدارة مودرن فيوتشر برئاسة الدكتور وليد دعبس قد أعلن مساء أمس الجمعة التعاقد مع حسام حسن لتولي المهمة الفنية للفريق خلال الفترة المقبلة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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