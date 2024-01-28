الأهلي السعودي يبدأ تحركاته لضم أوسمين في الموسم الجديد

ياسر رشاد - القاهرة - بدأت إدارة نادي الأهلي السعودي تحركاتها من أجل التعاقد مع النجم النيجيري فيكتور أوسيمين لاعب نابولي الإيطالي ضمن خطة الراقي لدعم صفوفه خلال موسم الانتقالات المقبل.

وأكد الصحفي محمد القاعود في شبكة BBC أن السيد رون جورلي الرئيس التنفيذي الجديد للنادي الأهلي السعودي، بدأ فعلياً العمل لإتمام صفقة فيكتور أوسيمين للموسم الجديد.

وأضاف أن رون جورلي استخدام علاقاته برئيس تشيلسي وإقناعه بالابتعاد عن اللاعب، من أجل إتاحة الفرصة بشكل أكبر للنادي الأهلي من أجل حسمها وعدم وجود مزاحمة من أندية أوروبا.

وتابع القاعود أن جورلي عقد توأمة مع الأهلي لتبادل اللاعبين وإقامة معسكرات في السعودية وإنجلترا خلال الفترة القادمة.

تشافي يعلن رحيله عن برشلونة نهاية الموسم

أعلن المدير الفني تشافي هيرنانديز رحيله عن تدريب برشلونة بنهاية الموسم الكروي الجاري وذلك بعد سقوط الفريق بخماسية اليوم ضد فياريال في الدوري الإسباني.

تلقى فريق برشلونة خسارة قاسية من نظيره فياريال بخمسة أهداف مقابل ثلاثة في المواجهة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت لحساب منافسات الجولة 22 من بطولة الدوري الاسباني.