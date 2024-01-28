منتخب مصر يبحث عن استعادة أمجاده أمام الكونغو الليلة

ياسر رشاد - القاهرة - تتجه الأنظار مساء اليوم الأحد، نحو ملعب لوران بوكو بمدينة سان بيدرو، حيث يستضيف الصدام الكروي المشتعل بين منتخب مصر ونظيره منتخب الكونغو الديموقراطية، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس أمم أفريقيا.

منتخب مصر يبحث عن الزحف نحو اللقب الثامن

يدخل منتخب مصر لقاء اليوم محملًا بطموحات بلا حدود خلال المشاركة في تلك النسخة أبرزها استعادة العرش الأفريقي حيث يغيب منتخب الفراعنة الأكثر تتويجا ببطولة أمم أفريقيا برصيد سبعة ألقاب عن التواجد على منصة التتويج منذ الفوز بنسخة 2010.

حيث يسيطر منتخب مصر على بطولة كأس الأمم الأفريقية، وهو الأكثر تتويجاً باللقب برصيد 7 بطولات، يليه منتخب الكاميرون برصيد 5 بطولات، يليه نيجيريا برصيد 3 بطولات.

ويبحث البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر عن تحقيق الانتصار الأول في البطولة من أجل التأهل لدور ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية، ولمصالحة الجماهير بعد النتائج المخيبة في بداية المشوار بالتعادل ثلاث مباريات في دور المجموعات والتأهل بشق الأنف، ويتسلح المنتخب الوطني بتألق المهاجم مصطفى محمد وتريزيجيه.

ويعد مصطفى محمد أحد أبرز نجوم الفراعنة في النسخة الجارية، رغم عدم تحقيق أي انتصار حتى الآن، لكنه سجل ثلاثة أهدف وتسبب في ركلة جزاء، ليعيد للأذهان المستويات التي كان يقدمها مهاجمي المنتخب الوطني في الأجيال الذهبية.

تاريخ مواجهات مصر والكونغو قبل صدام اليوم

سبق وأن ألتقي منتخب مصر في مواجهات عديدة أمام الكونغو حيث جمعتهم 12 مباراة في مختلف البطولات جمعت بين الفريقين، حيث فاز منتخب مصر في 8 مباريات وخسر مباراة وحيدة وتعادل في 3 مباريات.

وسجل لاعبو منتخب مصر 25 هدفًا، بينما استقبل شباك منتخب مصر 22 هدفًا، وفيما يخص تاريخ مواجهات مصر والكونغو في بطولة كأس الأمم، التقى الثنائي في 4 مباريات وخسر مباراة وحيدة فقط.

موعد مباراة مصر والكونغو الديموقراطية اليوم

يلتقي منتخب مصر منافسه الكونغو الديمقراطية في دور الـ16 من كأس أمم إفريقيا اليوم الأحد 28 يناير، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة مصر والكونغو الديمقراطية اليوم

تنقل المباراة عبر قناة "bein sports MAX 1"، باعتبارها الناقل الحصري للبطولة في إفريقيا والشرق الأوسط.