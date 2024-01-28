الشباب السعودي يسعى للتعاقد مع أبو جبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يرغب نادي الشباب السعودي في التعاقد مع محمد أبو جبل حارس مرمى منتخب مصر والبنك الأهلي، خلال الانتقالات الشتوية الحالية.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن إدارة نادي الشباب وضعت اللاعب ضمن اختياراتها، لتعويض حارس مرمى الفريق كيم سيونج جيو، الذي تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

ومن المقرر أن يشارك أبو جبل مع منتخب مصر خلال المباريات المقبلة في كأس الأمم الإفريقية 2023، عقب إصابة محمد الشناوي بخلع في الكتف خلال مباراة الرأس الأخضر.

ويواجه منتخب مصر نظيره الكونغو الديمقراطية، في العاشرة مساء اليوم، ضمن منافسات ثمن نهائي كأس الأمم.

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