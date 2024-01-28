رسميا.. هذه القناة تعلن إذاعة مباراة الزمالك وأهلي جدة بنهائي كأس دبي للتحدي

محمد اسماعيل - القاهرة - يستعد الفريق الأول لنادي الزمالك، لمواجهة أهلي جدة السعودي اليوم الأحد، في نهائي كأس دبي للتحدي.

ونجح فريق الزمالك في تخطي عقبة الرجاء المغربي في نصف نهائي البطولة بعد تحقيق الفوز بركلات الترجيح، بينما تخطى أهلي جدة نظيره ووهان الصيني بنتيجة 3\1.

وتقام مباراة الزمالك وأهلي جدة السعودي اليوم الأحد في السادسة مساء بتوقيت القاهرة، على استاد آل مكتوم، في مدينة دبي بدولة الإمارات.

قناة الزمالك تعلن إذاعة المباراة

وفي المقابل، أعلنت قناة الزمالك بشكل رسمي إذاعة مباراة الفريق الأبيض اليوم الأحد مع أهلي جدة السعودي، في نهائي بطولة كأس دبي للتحدي الودية، بحضور جماهيري كبير.

ويتطلع نادي الزمالك لتحقيق الفوز، والتتويج بهذه البطولة، وتعويض المستوى السيئ الذي قدمه في بطولة الوحدة الإماراتي الذي حقق فيها المركز الرابع، وخسر من الوحدة 3\1 وأم صلال القطري 2\0.

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