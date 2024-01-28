موعد لقاء الأهلي المقبل بدوري أبطال أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، مواجهاته في بطولة دوري أبطال أفريقيا ، بملاقاة نظيره شباب بلوزداد مساء أحد يومي 17 أو 18 فبراير المقبل بدولة الجزائر ، لحساب الجولة الرابعة من المسابقة.



ويتصدر الفريق الأحمر جدول ترتيب مجموعته برصيد 5 نقاط ، فيما يأتي شباب بلوزداد ثالثًا بـ 4 نقاط.

ويخوض الأهلي حاليًَا معسكره المغلق بدولة الإمارات ، وخاض وديتين أمام الأخدود السعودي وانتهت بانتصار الأخير، وأخرى أمام حتا الإماراتي وانتهت بالتعادل السلبي.

جراحة ناجحة للشناوي ..

انتهى محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر، قبل ساعات من إجراءعملية المنظار التي خضع لها اليوم في ألمانيا بمعرفة الخبير الألماني فلورين هاستر، والمتخصص في إصابات الكتف، بعد الإصابة التي تعرض لها الشناوي أثناء مشاركته مع منتخب مصر في بطولة الأمم الإفريقية.

وحرص الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الأهلي، بالتنسيق الكامل مع د. محمد أبو العلا، طبيب المنتخب، على الاطمئنان على نجاح العملية، والتحدث مع الطبيب الألماني وحارس الأهلي والمنتخب الذي شعر بالارتياح بعد العملية، خاصة بعدما تأكد أن فترة غيابه ثلاثة أشهر، يعود بعدها للمشاركة مع ناديه والمنتخب على كافة المستويات.