دي خيا على رادار الشباب السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - اقترب الإسباني دافيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق من الانتقال إلى الدوري السعودي ، وتمثيل فريق الشباب خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.





وأشارت تقارير سعودية اليوم الأحد ، إلى أن دي خيا هدفًا رئيسيًا يسعى الشباب لتحقيقه خلال الميركاتو الحالي رفقة إيفان راكيتيتش لاعب وسط إشبيلية، ولاعب نيوكاسل ميجيل ألميرون مع إمكانية التفاوض الجاد أيضًا مع نجم تشيلسي حكيم زياش، والذي يمثل حاليًا فريق جالطة سراي التركي على سبيل الإعارة.

كانت تقارير صحفية قد أكدت نية فريق الشباب السعودي في الدخول مع مفاوضات جادة مع حارس المنتخب الوطني محمد أبو جبل لضمه خلال الشتاء الجاري.

السعودية في أمم آسيا ..

وتجرى في السادسة مساء يوم الثلاثاء المقبل ، مواجهة منتخب السعودية أمام كوريا الجنوبية ، لحساب منافسات الدور ثمن النهائي من بطولة كأس الآمم الآسيوية ، التي تستضيف دولة قطر فعالياتها.

ومن المنتظر أن يلاقي الفائز من تلك المواجهة ، المنتخب الأسترالي الذي حسم تأهله اليوم إلى ربع النهائي على حساب أندونيسيا ، بعد فوز عريض برباعية من دون رد.