أمم آسيا .. أستراليا إلى ربع النهائي بتفوق عريض على أندونيسيا

ياسر رشاد - القاهرة - حسم منتخب أستراليا تأهله إلى الدور ربع النهائي من منافسات بطولة كأس آسيا التي تستضيف دولة قطر فعالياتها ، عقب الفوز على أندونيسيا برباعية من دون رد ، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم على ملعب ستاد جاسم بن حمد في نادي السد.

وتقدم المنتخب الأسترالي بالهدف الأول عبر النيران الصديقة بعد خطأ اللاعب ألكان باغوت الي أربك الحارس الإندونيسي أرناندو آري عند الدقيقة 12 معلنًا عن أولى أهداف المباراة.

ثم تقدم مارتن بويل بثاني الأهداف بعد كرة رأسية في آخر لحظات الشوط الأول، ثم تمكن من تسجيل الهدف الثالث البديل كريج جودوين عند الدقيقة 89 ، قبل أن يضيف الهدف الرابع اللاعب هاري سوتارفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع.

ومن المقرر أن يلاقي منتنخب أستراليا في ربع النهائي المنتخب الفائز من مواجهة السعودية وكوريا الجنوبية.