"صورة وبند من الأهلي".. قصة عبدالله السعيد مع الزمالك منذ البداية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

توصل نادي الزمالك لاتفاق مبدئي مع نظيره بيراميدز للحصول على خدمات عبدالله السعيد لاعب الفريق والأهلي السابق، خلال الانتقالات الشتوية الحالية، وفقا لمصدر خاص لـ"الخليج 365".

ويرتبط اسم عبدالله السعيد بالزمالك، خلال كل فترة انتقالات، منذ قصة الصورة الشهيرة قبل انتقاله إلى بيراميدز.

وبدأت قصة عبدالله السعيد مع الزمالك، في عام 2018، عندما انتشرت صورة اللاعب مع أمير وأحمد مرتصى بعقد التوقيع، ورحل السعيد عن الأهلي بعد انتشار أخبار توقيعه للزمالك مقابل 40 مليون جنيه، وانتقل إلى أهلي جدة السعودي.

وجدد الأهلي تعاقد عبد الله السعيد لمدة موسمين مقابل 30 مليون جنيه، لكنه قام بتجميده وعرضه للبيع، لينتقل بعدها إلى النادي السعودي، وكان عقد السعيد يتضمن بند ينص على وجود شرط جزائى بقيمة 2 مليون دولار حال اللعب لأحد الأندية المصري.

وفي 4 يناير 2019، أعلن نادي بيراميدز التعاقد مع عبدالله السعيد، ليخوض اللقاء الأول له بقميص الأزرق، مساء نفس اليوم، ضد الأهلي في الدوري المصري، ويفوز مع فريقه الجديد على فريقه القديم بنتيجة 2-1، وسجل السعيد هدفا وصنع آخر.

وعلى مدار 5 سنوات، شهدت جميع الانتقالات ارتباط اسم السعيد بالزمالك، لكنها دوما كانت تنتهي بالفشل لعدة أسباب، منها تمسك بيراميدز باللاعب والقيمة المالية وإيقاف قيد الأبيض.

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