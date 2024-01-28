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نونيز يقود تشكيل ليفربول أمام نوريتش بكأس الاتحاد

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجهاز الفني لـ بقيادة الألماني يورجن كلوب، عن تشكيل الفريق الرسمي لمواجهة نوريتش، ضمن منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي لهذا الموسم 2023/2024.

ويقود داروين نونيز تشكيل ليفربول، حيث جاء التشكيل الذي وضعه يورجن كلوب كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: برادلي - إبراهيما كوناتي - كوانساه - جو جوميز.

خط الوسط: ماكونيل - جرافينبيرخ - كيرتس جونز.

خط الهجوم: كودي جاكبو - ديوجو جوتا - داروين نونيز.

وكانت جماهير ليفربول قد تلقت صفعة كبيرة خلال الفترة الماضية، بعدما أعلن يورجن كلوب، المدير الفني رحيله عن الفريق مع نهاية الموسم الجاري.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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