نونيز يقود تشكيل ليفربول أمام نوريتش بكأس الاتحاد

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجهاز الفني لـ ليفربول بقيادة الألماني يورجن كلوب، عن تشكيل الفريق الرسمي لمواجهة نوريتش، ضمن منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي لهذا الموسم 2023/2024.

ويقود داروين نونيز تشكيل ليفربول، حيث جاء التشكيل الذي وضعه يورجن كلوب كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: برادلي - إبراهيما كوناتي - كوانساه - جو جوميز.

خط الوسط: ماكونيل - جرافينبيرخ - كيرتس جونز.

خط الهجوم: كودي جاكبو - ديوجو جوتا - داروين نونيز.

وكانت جماهير ليفربول قد تلقت صفعة كبيرة خلال الفترة الماضية، بعدما أعلن يورجن كلوب، المدير الفني رحيله عن الفريق مع نهاية الموسم الجاري.