نونيز يقود تشكيل ليفربول أمام نوريتش بكأس الاتحاد

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجهاز الفني لـ ليفربول بقيادة الألماني يورجن كلوب، عن تشكيل الفريق الرسمي لمواجهة نوريتش، ضمن منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي لهذا الموسم 2023/2024.
ويقود داروين نونيز تشكيل ليفربول، حيث جاء التشكيل الذي وضعه يورجن كلوب كالتالي:
حراسة المرمى: أليسون بيكر.
خط الدفاع: برادلي - إبراهيما كوناتي - كوانساه - جو جوميز.
خط الوسط: ماكونيل - جرافينبيرخ - كيرتس جونز.
خط الهجوم: كودي جاكبو - ديوجو جوتا - داروين نونيز.
وكانت جماهير ليفربول قد تلقت صفعة كبيرة خلال الفترة الماضية، بعدما أعلن يورجن كلوب، المدير الفني رحيله عن الفريق مع نهاية الموسم الجاري.