لابورتا: متأكد من التزام تشافي مع برشلونة حتى نهاية الموسم

ياسر رشاد - القاهرة - أكد خوان لابورتا، رئيس برشلونة الإسباني، على أن المدرب تشافي هيرنانديز وجهازه المعان سيكونون ملتزمون حتى نهاية الموسم.

وكان تشافي قد أعلن خلال المؤتمر الصحفي عن أنه سيغادر البارسا مع نهاية الموسم الجاري، حيث يرغب في الرحيل بعد الفترة التي قضاها مع البلوجرانا.

وقال لابورتا في حديث به مع المركز الإعلامي لنادي برشلونة خلال الساعات الماضية: "بالتأكيد، لقد قبلت قرار تشافي، لأنه أسطورة هنا".

وتابع رئيس برشلونة: "متأكد من التزام تشافي وجهازه الفني لنا حتى نهاية الموسم".

وأردف لابورتا تصريحاته بالحديث عن المنافسة على لقب الدوري الإسباني: "بالطبع ستكون صعبة، لكن حتى هذه اللحظة، اللقب لم يحسم بعد".

الجدير بالذكر أن برشلونة تلقى صدمة كبيرة بالأمس أمام فياريال بالهزيمة بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، ضمن منافسات الدوري الإسباني لهذا الموسم 2023/2024.