نوير يناقش إمكانية تولي كلوب تدريب بايرن ميونخ

جماهير كرة القدم حول العالم معرفة الوجهة المقبلة لمدرب نادي ليفربول، يورجن كلوب، وذلك بعدما أعلن الأخير رحيله عن الريدز بنهاية الموسم الجاري.

وتحدث مانويل نوير، حارس مرمى نادي بايرن ميونخ، عن إمكانية تدريب كلوب للفريق البافاري مستقبلا.

وقال نوير في تصريحات لصحيفة سبورت بيلد: “أعتقد أن الأمر يعتمد عليه. لا أعتقد أن بايرن لديه أي شيء ضد فكرة توليه منصب المدرب، لأنه مدرب مشهور وجيد جدًا وذو خبرة وذكي من الناحية التكتيكية”.

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وأضاف: “لقد اكتسب كلوب احترامًا كبيرًا من جميع لاعبي كرة القدم والرياضيين وأعتقد أنه بالتأكيد مرشح محتمل يمكنه العمل مع بايرن في مرحلة ما”.

وأتم نوير: “ما إذا كان يريد القيام بذلك هو بالطبع عمله. ربما يريد أن يأخذ استراحة أولاً. ربما هو لم يعد يريد العمل اليومي، أستطيع أن أتخيل أنه من المحتمل أن يصبح مدربًا للمنتخب الوطني يومًا ما. بالطبع، هذا يعتمد عليه بشكل أساسي”.