لاعب الزمالك يقترب من الرحيل إلى بلدية المحلة

محمد اسماعيل - القاهرة - اقترب محمد طارق لاعب الفريق الأول لنادي الزمالك، من الرحيل إلى فريق بلدية المحلة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وتواجد محمد طارق مع المنتخب الأولمبي خلال المعسكر الماضي الذي أقيم في مدينة دبي بدولة الإمارات، ولم يتمكن من التواجد مع الزمالك في معسكره المغلق.

وعلم موقع "الخليج 365"، أن الجهاز الفني للفريق الأبيض بقيادة معتمد جمال، وافق على رحيل محمد طارق لنادي بلدية المحلة على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وأوضح المصدر، أن الجهاز الفني يرى أنه لا يحتاج لخدمات محمد طارق في الفترة المقبلة، ورحيله سيكون مفيدا للاعب من أجل المشاركة بشكل أساسي واكتسابه الخبرات.

جدير بالذكر أن نادي بلدية المحلة حصل مع بداية الموسم الحالي، على ثنائي فريق الزمالك ماجد هاني وحسام أشرف، على سبيل الإعارة لمدة موسم.

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