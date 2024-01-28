الامارات | موعد مباراة ميسي ورونالدو في مواجهة "الرقصة الأخيرة"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينتظر جمهور كرة القدم في العالم مواجهة من العيار الثقيل تجمع إثنين من أعظم لاعبي كرة القدم في التاريخ والأكثر منافسة وهما الأرجنتيني ليونيل ميسي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، في مباراة نادي النصر السعودي وفريق إنتر ميامي الأمريكي في بطولة كأس موسم الرياض.

وغاب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، عن تدريبات فريق النصر الأسبوعين الماضيين بسبب تعرضه للإصابة، ما أدى لإلغاء معسكر الفريق في الصين قبل أيام.

وسادت حالة من القلق بين جماهير النصر حول قدرة قائد الفريق الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو على المشاركة في المباراة التي أطلق عليها "الرقصة الأخيرة".

وأكد مصدر في نادي النصر لصحف سعودية، أن رونالدو سيتنظم في تدريبات الفريق الجماعية اليوم أو غدا على أقصى تقدير، وأن النجم البرتغالي سيكون جاهزا للعب أمام إنتر ميامي بقيادة ميسي.

وتقام بطولة كأس موسم الرياض على ملعب الهلال "المملكة أرينا"، بنظام الدوري بين النصر والهلال إضافة إلى إنتر ميامي.

وتفتتح البطولة غدا الاثنين بمواجهة الهلال ضد إنتر ميامي، ثم يلتقي النصر مع إنتر ميامي الخميس المقبل على أن يتواجه النصر مع الهلال الخميس 8 فبراير.