شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهزم أهلي جدة بثلاثية ويتوج بكأس دبي للتحدي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز الزمالك على أهلى جدة السعودى، بثلاثية نظيفة، فى اللقاء الذى جمعهما على استاد آل مكتوم، في نهائي كأس دبي للتحدي، ليتوج الفارس الأبيض بالبطولة الودية.

سجل ثلاثية الزمالك، محمود شيكابالا فى الدقيقة 31، ويوسف أوباما فى الدقيقة 46، وعمار ياسر فى الدقيقة 86.

بدأ الزمالك المباراة بضغط وتماسك دفاعى، وظهر سامسون أكينولا بأداء مميز، وكاد أن يسجل هدفًا بعدما ضغط على دفاع الفريق السعودى.

وفى الدقيقة 31 نجح محمود شيكابالا فى افتتاح أهداف المباراة وتسجيل التقدم لفريقه بعد مراوغة ناجحة لدفاع أهلى جدة، لينتهى الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدف دون رد.

وفى نهاية الشوط الأول تعرض محمود الونش لكدمة فى الركبة بعدما تدخل لقطع كرة خطيرة، واصطدم به مصطفى الزنارى من الخلف، ليغادر الملعب ليتلقى العلاج، ودخل محمود علاء بدلاً منه.

مع بداية الشوط الثانى سجل يوسف أوباما الهدف الثانى للزمالك فى الدقيقة 46 بعد بينية سحرية من سامسون أكينولا، وشهدت الدقيقة 54 مشادة بين لاعبى الفريقين، بعدما تدخل محمود علاء على علي مجرشي لينهض اللاعب ويعتدى بالضرب "ضربه بالرأس" على نبيل دونجا، ويشهر له الحكم البطاقة الحمراء.

وفى الدقيقة 86 سجل عمار ياسر لاعب الزمالك الهدف الثالث لفريقه فى شباك أهلى جدة السعودى، لتصبح النتيجة 3 / 0 للفارس الأبيض ويتوج بكأس دبى للتحدى.

وضم تشكيل الزمالك كلاً من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: عمر جابر - مصطفى الزناري - محمود حمدي " الونش" - محمد عبد الشافي.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - يوسف أوباما، خط الهجوم: مصطفى شلبي - سامسون أكينيولا - محمود عبد الرازق " شيكابالا".

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عبد الرحمن نفاد ومعاذ علاء الدين وحاتم سكر ومحمود علاء وحمزة المثلوثي وأحمد زكي ومحمد حسام بيسو ومحمد السيد وسيد عبد الله "نيمار" وإبراهيما نداي و عمار ياسر وناصر منسي.

وجاء تشكيل أهلي جدة على النحو الآتي:

حراسة المرمى: عبد الله عبده.

الدفاع: بندر الشمراني – ميريح ديميرال – عبد الباسط هندي – عبد الله العمار.

الوسط: محمد المجحد – علي الأسمري – زيد العنزي.

الهجوم: سميحان النات – روبيرتو فيرمينو – أليوسكي.