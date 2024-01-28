شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب مسئولو النادى الأهلى وصول السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى وصول الفريق من الإمارات خلال الساعات المقبلة عقب انتهاء معسكر الإمارات من أجل عقد جلسة خاصة مع كولر لمناقشته في عدة أمور خاصة بالفريق استعداداً للمرحلة المقبلة.

فيتوريا يعقد محاضرة مع لاعبي منتخب مصر قبل التحرك لملعب مواجهة الكونغو يعقد البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطني، مساء اليوم محاضرة أخيرة مع لاعبي منتخب مصر، استعدادًا لمواجهة الكونغو في ثمن نهائي أمم أفريقيا المقامة حاليًا في كوت ديفوار، ومن المقرر أن تعقد المحاضرة مع اللاعبين في فندق الإقامة قبل التواجه لملعب مباراة المنتخب والكونغو. الزمالك يصرف النظر عن ضم حارس مرمى فى الشتاء استقر مسئولو نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب على صرف النظر عن ضم حارس مرمى خلال الانتقالات الشتوية الجارية، فى ظل ترحيب الثنائي محمد صبحى ومحمد عواد حارسى الفريق، بتجديد التعاقد مع القلعة البيضاء. أعلن النادي المصري رسمياً انتهاء رحلة التونسي إلياس الجلاصي مع الفريق، وذلك بعد توقيع اللاعب عقود انتقاله إلى أهلي بني غازي الليبي، ونشر الحساب الرسمي للمصري صورة إلياس عبر حسابه على موقع إكس وعلق: انتهت الرحلة شكراً إلياس على ما قدمته مع النسور الخضر. يتلقى السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي تقريراً عن لاعبي الفريق المُصابين من أجل تحديد معرفة مدى استجابتهم للبرامج التأهيلية والعلاجية التي خضعوا لها الأيام الماضية في التتش خلال تواجد الأهلي في الإمارات لإقامة معسكر خارجي. كولر يتلقى تقريرا عن 5 لاعبين في الأهلي.. اعرف التفاصيل المصري يعلن رحيل إلياس الجلاصي لصفوف أهلى بنى غازى الليبى

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز