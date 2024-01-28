شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يكشف حجم إصابة "الونش" فى مباراة الأهلى السعودى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن محمود حمدي "الونش" مدافع الأبيض، تعرض لكدمة في الركبة خلال مباراة أهلي جدة بكأس دبي للتحدي.

وأوضح رئيس الجهاز الطبي للزمالك أن الفحوصات المبدئية التي خضع لها اللاعب مطمئنة، وسيخضع لمزيد من الفحوصات في الساعات المقبلة للاطمئنان عليه.

وفاز الزمالك على أهلى جدة السعودى، بثلاثية نظيفة، فى اللقاء الذى جمعهما على استاد آل مكتوم، في نهائي كأس دبي للتحدي، ليتوج الفارس الأبيض بالبطولة الودية.

سجل ثلاثية الزمالك، محمود شيكابالا فى الدقيقة 31، ويوسف أوباما فى الدقيقة 46، وعمار ياسر فى الدقيقة 86.