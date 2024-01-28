شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يتعاقد مع ياو أنور عقب موافقة الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مسئولو نادى البنك الأهلى في التعاقد مع التوجولى ياو أنور مهاجم فريق الإسماعيلى خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية وذلك لدعم الفريق قبل استئناف مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile" .

ووقع اللاعب ياو أنور على عقود الانضمام لفريق البنك الأهلى لمدة 3 سنوات ونصف وسوف يحصل نادى الإسماعيلى على مبلغ قدره 25 مليون جنية مقابل انتقال اللاعب.

وكان ضم فريق البنك الأهلى 3 صفقات حتى وهم أحمد ربيع من فريق السكة الحديد ومحمد عبد الغنى من فريق الزمالك وعبد العزيز السيد من فريق الداخلية.

وودع فريق البنك الأهلى بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة عقب الحصول على المركز الثالث من المجموعة برصيد 4 نقاط حيث تعرض للهزيمة أمام الجونة وتعادل مع المصرى البورسعيدى والفوز على المقاولون العرب.