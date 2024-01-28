شكرا لقرائتكم خبر عن استبعاد أحمد سامى والثلاثي المصاب من قائمة مصر أمام الكونغو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استبعد البرتغالي روي فيتوريا لاعبًا واحدًا من قائمة منتخب مصر أمام الكونغو وهو أحمد سامي، حيث خرج من قبل ثلاثة لاعبين للإصابة وهم محمد صلاح ومحمد الشناوي وإمام عاشور.

وأعن فيتوريا التشكيل الرسمي لمنتخب مصر الذى يخوض به مباراة الكونغو الديمقراطية، المقرر لها العاشرة مساء اليوم الأحد، في دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة في كوت ديفوار منذ 13 يناير الجاري وتنتهي أحداثها 11 فبراير المقبل.

وضم تشكيل منتخب مصر لمواجهة الكونغو كلا من:

حراسة المرمي: محمد أبو جبل

خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، أحمد حجازي، أحمد فتوح.

خط الوسط: مروان عطية، حمدي فتحي، محمد النني

وفي الهجوم: أحمد سيد زيزو، مصطفى محمد، محمود تريزيجيه

تأهل منتخب مصر إلى الدور الثاني لبطولة أمم أفريقيا، بعدما تعادل على الرأس الأخضر بهدفين لكل فريق في الجولة الثالثة من الدور الأول لبطولة أمم أفريقيا كوت ديفوار 2023، بينما تأهل منتخب الكونغو وصيفا للمجموعة السادسة خلف المغرب ليضرب موعدا مع الفراعنة .

ورفع منتخب مصر رصيده بعد التعادل إلى 3 نقاط احتل بها المركز الثاني في المجموعة، خلف الرأس الأخضر المتصدر بـ7 نقاط، حيث تعادل المنتخب في المباريات الثلاثة بدور المجموعات للمرة الأولى في تاريخه، بينما واصل مصطفى محمد سجله التهديفي وسجل هدفه الثالث ليواصل الصراع على لقب الهداف.

والتقى منتخب مصر في مواجهات عديدة أمام الكونغو حيث جمعتهم 12 مباراة في مختلف البطولات جمعت بين الفريقين، حيث فاز منتخب مصر في 8 مباريات وخسر مباراة وحيدة وتعادل في 3 مباريات.

وسجل لاعبو منتخب مصر 25 هدفًا، بينما استقبل شباك منتخب مصر 22 هدفًا، وفيما يخص تاريخ مواجهات مصر والكونغو في بطولة كأس الأمم، التقى الثنائي في 4 مباريات وخسر مباراة وحيدة فقط.