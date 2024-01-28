الشباب يقترب من الكرواتي راكيتيش

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- بواسطة أيمن الوشواش - اقترب الشباب السعودي من التعاقد مع الكرواتي إيفان راكيتيش، نجم نادي إشبيلية الإسباني، بعدما توصل إلى اتفاق مع وكيل أعماله، يقضي بحمل ألوان «الليوث» خلال يناير الجاري. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اقترب الشباب السعودي من التعاقد مع الكرواتي إيفان راكيتيش، نجم نادي إشبيلية الإسباني، بعدما توصل إلى اتفاق مع وكيل أعماله، يقضي بحمل ألوان «الليوث» خلال يناير الجاري. ويعاني راكيتيش رفقة إشبيلية خلال الفترة الأخيرة، وبات لاعبا احتياطيا في مخططات المدرب كيكي سانشيز فلوريس، وهذا ما دفعه للتفكير في تغيير الأجواء، والبحث عن فريق جديد يمنح له إمكان اللعب بشكل مستمر، ليقع اختياره على نادي الشباب، الذي قدم له عرضا مهما من الناحيتين الرياضية والمالية. وأشار موقع «ريليفو» الإسباني إلى أن الشباب السعودي بات على بعد خطوة واحدة لترسيم ضم راكيتيش، دون الكشف عن تفاصيل الصفقة، أو قيمة العرض المالي المقدم للاعب، مشيرا إلى أن النادي الأندلسي لا يعارض فكرة رحيل لاعبه، بعدما أصبح عنصرا غير أساسي.

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