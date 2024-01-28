المنشطات توقف الملاكم الشهيبي 4 سنوات

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- بواسطة أيمن الوشواش - أصدرت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات قرارا تأديبيا بإيقاف اللاعب العربي «الشهيبي» لاعب الملاكمة بفريق الرياض لمدة 4 سنوات.

وتمثل الانتهاك في وجود عناصر محظورة أو نواتجها الأيضية أو الآثار الدالة عليها في العيّنة التي أخذت من اللاعب، وهو انتهاك للائحة السعودية للرقابة على المنشطات في السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدرت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات قرارا تأديبيا بإيقاف اللاعب العربي «الشهيبي» لاعب الملاكمة بفريق الرياض لمدة 4 سنوات.وتمثل الانتهاك في وجود عناصر محظورة أو نواتجها الأيضية أو الآثار الدالة عليها في العيّنة التي أخذت من اللاعب، وهو انتهاك للائحة السعودية للرقابة على المنشطات في الرياضة والمادة المحظورة من المجموعة ع1 «العوامل البنائية»، وهي مواد محظورة رياضيا أثناء وخارج المنافسات الرياضية وفقا لأنظمة وقوانين الوكالة الدولية للمنشطات.

وقد تنازل اللاعب عن حقه في حضور جلسة استماع وفتح وتحليل العينة B حسب الأنظمة الدولية، وبناءً عليه تقرر حظر اللاعب من المشاركة في المنافسات الرياضية داخليًا وخارجيا لمدة 4 سنوات ابتداءً من تاريخ الإيقاف المؤقت 21/ 8/ 2023 على أن يعود للتدريب خلال آخر شهرين من فترة عدم الأهلية.

وتم منح اللاعب كل الحقوق المتعلقة بالاستئناف، وتمّ إشعاره والاتحاد السعودي والدولي للملاكمة بهذا الإجراء والعقوبة الصادرة لاعتماد تنفيذها.

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