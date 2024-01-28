بدلاء الهلال يتحدون ميامي في موسم الرياض

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أزاح رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية المستشار تركي آل الشيخ، الستار عن اكتمال أعمال تنفيذ ملعب «المملكة أرينا» في العاصمة الرياض.وسيكون أول ظهور رسمي للملعب الجديد اليوم عندما يستضيف فريق الهلال السعودي نظيره إنتر ميامي الأمريكي بقيادة بطل العالم الأرجنتيني ليونيل ميسي ، في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس موسم الرياض 2024 التي تضم إلى جانب الهلال وإنتر ميامي نادي النصر السعودي.

ملعب المملكة أرينا

كما سيكون الملعب الخاص بنادي الهلال السعودي على موعد مع مواجهة ميسي وكريستيانو رونالدو حينما يتقابل فريقا النصر وإنتر ميامي في المباراة الثانية للبطولة يوم 1 فبراير المقبل، فيما ستكون مباراة الهلال والنصر هي ثالث المواجهات التي سيشهدها الملعب يوم 8 من نفس الشهر.

ويتسع الملعب الذي يضم أحدث التقنيات لـ26 ألف متفرج، ومن المقرر وصولها لنحو 30 ألفا خلال الفترة المقبلة، فيما تضم المقصورة الرئيسة نحو 350 مقعدا كما أنه يتميز بقرب مدرجاته من أرضية الملعب.

غيابات الهلال

ولعب الهلال مباراتين وديتين قبل انطلاق كأس موسم الرياض كانت أمام الشعلة وانتصر الهلال 3-1 والمباراة الثانية أمام الأهلي البحريني وانتصر الزعيم 6-1 وكان نجم المباراة الصربي ميتروفيتش الذي سجل خمسة أهداف.

ويعاني الهلال من غياب 12 لاعبا دوليا بسبب كأس أمم آسيا وأفريقيا ومن أبرزهم ياسين بونو وكوليبالي وسعود عبدالحميد وسالم الدوسري وعلي البليهي ومحمد كنو ومحمد البريك.

في المقابل إنتر ميامي لعب ثلاث وديات ولم ينتصر في أي مباراة، حيث خسر من نيويورك سيتي 2-1 وتعادل مع منتخب السلفادور، وخسر من دالاس الأمريكي 1-0» في حين فريق النصر لم يلعب أي وديه بسبب تأجيل بطولة الصين والتي كان من المقرر أن يشارك فيها نادي النصر، فيما يعاني هو الآخر من غيابات عديده بسبب الاستحقاقات الدولية ومن أبرزهم «ساديو ماني، فوفانا، عبدالرحمن غريب، عبدالله الخيبري».

الرقصة الأخيرة

وستكون مباراة النصر وإنتر ميامي الأمريكي محط أنظار العالم بسبب مواجهة الأسطورتين ميسي ورنالدو مرة أخرى والتي أطلق عليها «الرقصة الأخيرة»؛ لأنها بنسبو كبيرة جدا هي المباراة الأخيرة بين الأسطورتين وقد تواجها وجها لوجه في 27 لقاء سابقا، حيث انتصر ميسي 16 مرة ورونالدو 11 مرة، وستقام البطولة بنظام الدوري، حيث سيلعب كل فريق مباراتين وسيتأهل الفريقان الأكثر حصدا للنقاط للنهائي.

ملعب الهلال الجديد «المملكة أرينا»: