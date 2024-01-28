شكرا لقرائتكم خبر عرض أبهاوي للمدافع المصري ياسر إبراهيم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تلقى مسؤولو النادي الأهلي عرضا من أحد أندية دوري روشن السعودي، للتعاقد مع ياسر إبراهيم مدافع المارد الأحمر، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.وأكد موقع «winwin» الرياضي أن ياسر إبراهيم تلقى عرضا من نادي أبها السعودي، للحصول على خدماته في الميركاتو الشتوي الجاري.

وأوضح أن ياسر إبراهيم رحب بفكرة الرحيل عن صفوف النادي الأهلي والاحتراف في الدوري السعودي، مشيرا إلى أن مدافع المارد الأحمر وافق على العرض.

وذكر المصدر أن مارسيل كولر، المدير الفني لفريق النادي الأهلي، يرفض فكرة التخلي عن خدمات ياسر إبراهيم؛ لأنه من الركائز الأساسية في الفريق، فضلا عن أن السويسري يرغب في تعزيز خط دفاعه بالتعاقد مع مدافع آخر.

وأتم تصريحاته بقوله «إن»النادي الأهلي لم يبت حتى الآن في العرض، سواء بالقبول أو الرفض النهائي».

ويجيد ياسر إبراهيم صاحب الـ30 عاما اللعب في قلب الدفاع، وانتقل مدافع المارد الأحمر، إلى صفوف النادي الأهلي قادما من سموحة السكندري في يناير 2019، وما زال مستمرا معه حتى الآن.

وشارك ياسر إبراهيم مع الأهلي هذا الموسم 2023-24 في 14 مواجهة، وسجل هدفا وتلقى بطاقتين صفراوين، في 12 لقاء مع المارد الأحمر، وشارك في مباراتين وديتين مع المنتخب المصري.