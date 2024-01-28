أستراليا تكتسح إندونيسيا وتبلغ ربع النهائي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فاز منتخب أستراليا على إندونيسيا بنتيجة 4 / 0 عصر أمس، ليصبح أول المتأهلين لدور الثمانية لكأس أمم آسيا لكرة القدم التي تقام في قطر.

وانتهى الشوط الأول بتقدم منتخب أستراليا بهدفين دون مقابل، سجل الإندونيسي إلكان باغوت هدفا بالخطأ في مرمى فريقه ليمنح أستراليا هدف التقدم في الدقيقة الـ12 من زمن المباراة، وفي الدقيقة 45 سجل لاعب أستراليا مارتن بويل الهدف الثاني لفريقه.

وفي الشوط الثاني أكد الأستراليون علو كعبهم في المباراة بعد إضافتهم لهدف ثالث جاء في الدقيقة 89 عن طريق اللاعب كرينغ غودوين، وفي الدقيقة 90+1 جاء الهدف الرابع لأستراليا عن طريق هاري سوتار.

وتأهل المنتخب الأسترالي، لثمن نهائي كأس آسيا، متصدرا ترتيب المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، جمعها من الفوز في مباراتين على الهند (2-0)، وسوريا (1-0)، وتعادل مع منتخب أوزبكستان (1-1). بينما صعد المنتخب الإندونيسي لدور الـ16، من بين أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثالث، حيث احتل المركز الثالث في المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط خسر أمام العراق واليابان (1-3) بنفس النتيجة، وفاز على فيتنام (1-0).