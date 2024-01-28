مدرب نيجيريا يدافع عن أوسيمين

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- بواسطة أيمن الوشواش - دافع جوزيه بيسيرو مدرب منتخب نيجيريا عن فيكتور أوسيمين نجم نابولي الإيطالي بعد التأهل لدور الثمانية لكأس أمم أفريقيا لكرة القدم بالفوز على الكاميرون 2 / صفر مساء السبت. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دافع جوزيه بيسيرو مدرب منتخب نيجيريا عن فيكتور أوسيمين نجم نابولي الإيطالي بعد التأهل لدور الثمانية لكأس أمم أفريقيا لكرة القدم بالفوز على الكاميرون 2 / صفر مساء السبت. قال بيسيرو في تصريحاته عقب اللقاء التي نقلتها الصحف النيجيرية «أوسيمين لم يسجل ولكنه قدم أداء رائعا فهو مهاجم ستواجه صعوبة كبيرة لإيقافه».

وأضاف المدرب البرتغالي «لقد كان لأوسيمين بصمة واضحة في الهدف الأول الذي سجله زميله أديمولا لوكمان».

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