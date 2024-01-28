الأردن يسعى للثأر والعراق يطمح باللقب الثاني

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من جانبه، تأهل المنتخب الأردني إلى دور الـ16، ضمن أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثالث، إذ حل ثالثا في المجموعة الخامسة بـ4 نقاط، بفوزه على ماليزيا (4/ صفر) وتعادله مع كوريا الجنوبية 2/ 2، وخسارته أمام البحرين بهدف دون رد.
المشوار التاريخي
يتطلع منتخب الأردن (النشامى) لتجاوز عقبة نظيره العراقي (أسُود الرافدين) والتأهل إلى دور الـ8 للمرة الأولى خلال الشكل الحالي للبطولة، بمشاركة 24 منتخبا، بعد أن تأهل مرتين إلى دور الـ8 بالنظام القديم، حينما كانت البطولة تضم 16 منتخبا، وذلك في عامي 2004 و2011.
على الجانب الآخر، يحلم منتخب العراق بمشوار تاريخي وربما المنافسة على اللقب القاري الثاني في تاريخه بعد لقب نسخة 2007.
والتقى المنتخبان الأردني والعراقي في دور المجموعات بنسخة 2015 من كأس أمم آسيا التي أقيمت في أستراليا، وفاز وقتها أسود الرافدين بهدف نظيف.
أقوى خط هجوم
يمتلك منتخب العراق أقوى خط هجوم في البطولة القارية، بالمشاركة مع اليابان وكوريا الجنوبية، إذ سجل لاعبوه 8 أهداف مقابل 4 أهداف سكنت شباك الفريق، في الوقت الذي أحرز فيه منتخب الأردن 6 أهداف مقابل 3 أهداف هزت شباكه.
وتحوم الشكوك حول مشاركة فهد طالب، حارس مرمى المنتخب العراقي، بسبب الإصابة التي لحقت به خلال التدريبات، وفي حال تأكد غيابه سيتنافس جلال حسن، وأحمد باسل على خلافته.
قبل مواجهة العراق والأردن
- بلغ المنتخب العراقي دور الـ16 بعد تصدر المجموعة الرابعة بالعلامة الكاملة.
- تأهل المنتخب الأردني إلى دور الـ16، ضمن أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثالث.
- تأهل منتخب الأردن مرتين إلى دور الـ8 في عامي 2004 و2011.
- يحلم منتخب العراق باللقب القاري الثاني في تاريخه بعد لقب نسخة 2007.
- خرج منتخب الأردن من دور المجموعات في نسخة 2015 قبل أن يصل لدور الـ16 في نسخة 2019، لكن مسيرته انتهت على يد فيتنام بركلات الجزاء الترجيحية.
- في آخر نسختين من البطولة القارية حصد منتخب العراق المركز الثالث في نسخة 2015، قبل أن يخرج من دور الـ16 على يد قطر في نسخة 2019.
- التقى المنتخبان في 47 مواجهة سابقة، إذ فاز العراق 25 مرة، مقابل 10 انتصارات للأردن، وتعادلا 12 مرة.
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