السنغال يتطلع لإنهاء لعنة «الأفيال»

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في نهائي مبكر لكأس أمم أفريقيا لكرة القدم، يلتقي منتخب كوت ديفوار (صاحب الأرض) مع نظيره السنغالي حامل اللقب، اليوم، في دور الـ16 لنسخة أبيدجان 2023 من البطولة القارية.

وتقام المباراة على ملعب شارليس كونان باني، بين منتخب السنغال صاحب العلامة الكاملة في دور المجموعات، ومنتخب الأفيال الذي حصد بطاقة التأهل الأخيرة إلى الأدوار الإقصائية، ضمن أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثالث.

اللقب الثالث

يبحث منتخب كوت ديفوار عن اللقب الثالث له في كأس أمم أفريقيا، والأول له منذ 2015. في الوقت الذي يحلم فيه منتخب أسود التيرانجا بمطاردة اللقب الثاني على التوالي، بعد الفوز بنسخة 2021 في الكاميرون، عقب الفوز في النهائي على مصر بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة

(4/ 2)، وذلك بعد عامين من خسارة المباراة النهائية للبطولة القارية على يد الجزائر، بهدف بغداد بونجاح في نسخة 2019 بمصر.

العلامة الكاملة

يعد منتخب السنغال هو الوحيد على مستوى المجموعات الـ6 للبطولة القارية الذي فاز بجميع مبارياته الثلاث، محققا العلامة الكاملة، وهو ما يؤكد استمرار تفوق الكرة السنغالية على مستوى القارة السمراء، إذ توج الفريق بلقب النسخة الأخيرة من البطولة والتي أقيمت في الكاميرون، وكذلك بكأس الأمم للشباب لأقل من 20 عاما، وللناشئين أقل من 17 عاما.

كما حصل على كأس الأمم الأفريقية للمحليين، والتي جرت بالجزائر في فبراير الماضي، في إثبات لتفوق الكرة السنغالية في السنوات الأخيرة على كل المستويات.

خطوة جديدة

بصفة عامة، خاض المنتخب الملقب بـ(أسود التيرانجا) 70 مباراة في كأس الأمم الأفريقية، إذ حقق 30 فوزا و17 تعادلا، فيما تلقى 23 خسارة، وأحرز لاعبوه 86 هدفا، ومنيت شباكه بـ57 هدفا.

وفشل منتخب السنغال في الفوز على كوت ديفوار من قبل، على المستوى الرسمي، لكنه يطمح هذه المرة لإنهاء هذه اللعنة والفوز عليه بل وعلى أرضه ووسط جماهيره، كي يقطع خطوة جديدة في طريق المحافظة على اللقب.

والتقى الفريقان 25 مرة من قبل، إذ فازت كوت ديفوار 14 مرة مقابل 8 انتصارات للسنغال وتعادلا 3 مرات.