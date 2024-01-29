شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي يعلن انضمام محمود الزنفلى لمدة موسم ونصف والان مع تفاصيل الخبر
يأتي قرار عودة محمود الزنفلى إلى البنك الأهلى عقب توصل مسئولو الأهلي لإتفاق مبدئي مع نظرائهم في البنك الأهلي بشأن التعاقد مع محمد أبو جبل حارس مرمى منتخب مصر على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.
ونجح البنك الأهلى خلال فترة الانتقالات الشتوية في ضم 6 صفقات حتى الآن وهم محمد عبد الغني مدافع الزمالك وأحمد ربيع لاعب وسط السكة الحديد وعبد العزيز السيد مدافع فريق الداخلية والفلسطيني موسى فيراوى لاعب منتخب فلسطين وثنائى أفريقى من مواليد 2003 و2005 من مركزى الجناح والمهاجم وقيدهم تحت السن.
ويستعد البنك الأهلى حاليًا لاستئناف مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile" حيث يحتل الفريق المركز الرابع عشر بجدول تريتب المسابقة برصيد 9 نقاط.
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