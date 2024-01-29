شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي يعلن انضمام محمود الزنفلى لمدة موسم ونصف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الكرة بنادى البنك الاهلي برئاسة اللواء اشرف نصار التعاقد مع محمود الزنفلى لمدة موسم ونصف قادما من الداخلية ليعود محمود الزنفلى لحراسة عرين البنك الأهلي من جديد.

يأتي قرار عودة محمود الزنفلى إلى البنك الأهلى عقب توصل مسئولو الأهلي لإتفاق مبدئي مع نظرائهم في البنك الأهلي بشأن التعاقد مع محمد أبو جبل حارس مرمى منتخب مصر على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.