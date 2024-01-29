شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الأحد 28 / 1 / 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم العديد من الأحداث المهمة، في مقدمتها حصول الزمالك على لقب بطولة دبي للتحدي، بعد الفوز على أهلي جدة بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة النهائية.

الزمالك يهزم أهلي جدة بثلاثية ويتوج بكأس دبي للتحدي

فاز الزمالك على أهلى جدة السعودى، بثلاثية نظيفة، فى اللقاء الذى جمعهما على استاد آل مكتوم، في نهائي كأس دبي للتحدي، ليتوج الفارس الأبيض بالبطولة الودية.

أحمد ياسين يعود لصفوف البنك الأهلى فى الميركاتو الشتوى

عاد أحمد ياسين مدافع فريق البنك الأهلى والمعار إلى فريق الاتحاد السكندرى مرة أخرى لفريقه وقطع الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية لدعم الفريق قبل استئناف مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile".

رجال الطائرة يهزمون كينيا 3 / 0 ويتأهلون لدورة الألعاب الأفريقية

فاز منتخب مصر لرجال الكرة الطائرة على نظيره الكينى بنتيجة 3/0 فى ختام منافسات تصفيات المنطقة الخامسة للكرة الطائرة المؤهلة لدورة الألعاب الأفريقية والتى تستضيفها مصر للرجال والسيدات ليحصد الذهبية ويتأهل إلى الدورة الأفريقية مارس المقبل بأكرا.

مصطفى شوبير سبب تعطل انضمام محمد بسام إلى الأهلى

تعثرت صفقة انضمام محمد بسام حارس مرمى سيراميكا إلى النادي الأهلي، بسبب مطالب نادي سيراميكا نظير الموافقة على التخلي عن حارسه الأساسي، وانتقاله إلى القلعة الحمراء في فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بعدما قدم عرضا رسميا لتتعاقد معه.

علاء ميهوب: تعاقد مودرن فيوتشر مع حسام حسن بداية لتحقيق الإنجازات

صرح علاء ميهوب، المدير الرياضى لنادى مودرن فيوتشر، بأن التعاقد مع حسام حسن لتولى القيادة للفريق الفترة المقبلة تعد بداية لتحقيق الإنجازات والبطولات خلال الفترة المقبلة.

الأهلي يتوصل لاتفاق مع البنك لاستعارة أبو جبل لنهاية الموسم

توصل مسئولو النادي الأهلي لاتفاق مبدئي مع نظرائهم في البنك الأهلي بشأن التعاقد مع محمد أبو جبل حارس مرمى منتخب مصر والبنك على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.

شيكابالا يتنازل عن شارة "الكابتن" لعبد الشافى فى نهائى كأس التحدي

يرتدى محمد عبد الشافي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، شارة قيادة الأبيض في مباراة أهلي جدة السعودي بنهائي كأس دبي للتحدي بين الفريقين، المقامة على ستاد آل مكتوم.